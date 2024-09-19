В Рязанской области классическое бабье лето наступит уже в понедельник

В Рязанской области в начале следующей недели наступит бабье лето. Об этом РИА Новости сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномальная сентябрьская жара поступенно отступает, и ей на смену придет классическое бабье лето. Днем температура воздуха в Центральной России будет прогреваться до +15 градусов. Однако максимальные значения термометров могут также штурмовать 20-градусную отметку. А вот ночи уже ожидаются холодными. Например, в столице термометр будет опускаться до +1 градуса. В Подмосковье и вовсе прогнозируют заморозки до -1 градуса.

Ожидается, что бабье лето продержится до конца следующей рабочей недели.