В Рязанской области капитально ремонтируют школы, в 2023 году работу продолжат

В среду, 7 сентября, в режиме видеоконференции состоялось всероссийское совещание по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».

От Рязанской области в мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец, министр образования и молодёжной политики Ольга Щетинкина, региональный координатор партпроекта «Новая школа», председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней было предусмотрено финансирование в объёме 418 млрд. рублей.

— Вместе с Минпросвещения был сформирован реестр, в который вошли 7300 школьных зданий. Было принято решение, что в первые два года будут отремонтированы школы, которые находятся в самом плохом состоянии. Также мы договорились, что ни один акт приёмки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало, — рассказал Андрей Турчак.

В 2022 в Рязанской области также началась реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

В текущем году выполнен капитальный ремонт на 19 объектах из 10 муниципалитетов (Рязанский, Ряжский, Касимовский, Клепиковский, Спасский, Шиловский, Шацкий, Захаровский районы, г. Рязань и г. Сасово). На это из бюджетов всех уровней было выделено более 952 млн. руб.

— Важно отметить, что данный проект носит комплексный характер. Кроме капитального ремонта общеобразовательных организаций, за счёт средств консолидированного бюджета закуплено 500 комплектов оборудования, на всех объектах капитального ремонта выполнены требования к антитеррористической защищённости объектов, 97 учителей прошли повышение квалификации, закуплено 21 000 учебников и учебных пособий, — отметила Ольга Щетинкина.

Несмотря на определённые трудности, практически во всех школах капитальный ремонт был завершён в срок, и 1 сентября в обновлённых школах прошли торжественные «линейки» и прозвенел Первый звонок.

— Хочется отметить, что к вопросам ремонта, отделки, закупке оборудования все заинтересованные лица подошли ответственно, — подчеркнула Елена Митина. — Подрядчиками были учтены пожелания педагогов, учеников и их родителей. В итоге после завершения капремонта у многих участников образовательного процесса было стойкое ощущение, что школы были не отремонтированы, а построены заново.

В 2023 году капитальный ремонт школ в регионе будет продолжен. Правительством Рязанской области направлена заявка на конкурсный отбор на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2024–2025 годы, в неё на 2024 год включены 27 объектов, на 2025 год — 23 объекта.