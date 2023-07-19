В Рязанской области энергетики устраняют последствия непогоды

После прохождения грозового фронта в Рязанскую область пришел циклон, который принес ветер с порывами до 18 м/с. Специалисты «Рязаньэнерго» ведут восстановительные работы, сообщила пресс-служба компании.

Последствия локальных технологических нарушений устраняют пять бригад: 12 человек и 5 единиц спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 2,8 МВт.

О нарушениях электроснабжения сообщайте по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).