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В Рязанской области энергетики устраняют последствия непогоды

7info
Фото: Рязаньэнерго

После прохождения грозового фронта в Рязанскую область пришел циклон, который принес ветер с порывами до 18 м/с. Специалисты «Рязаньэнерго» ведут восстановительные работы, сообщила пресс-служба компании. 

Последствия локальных технологических нарушений устраняют пять бригад: 12 человек и 5 единиц спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 2,8 МВт.

О нарушениях электроснабжения сообщайте по телефону:  8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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