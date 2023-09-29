В Рязанской области изучили индекс детского благополучия

28 сентября в Рязани состоялся круглый стол, на котором были представлены результаты исследования по проекту «Индекс детского благополучия» в регионе при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

С приветственным словом выступила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина:

Сегодня в зале присутствуют сотрудники трех отраслей: образование, социальная защита и здравоохранение. Именно мы с вами отвечаем за детское благополучие в широком смысле этого слова. То, о чем мы с вами будем говорить, – актуально. Это, во-первых, анализ ситуации с детским благополучием в Рязанской области как части Российской Федерации и, во-вторых, это выработка мер и мероприятий, которые бы позволили нам улучшить детское благополучие.

Индекс детского благополучия — это согласованная система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований.

Такая система позволяет определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики защиты детства и стратегического планирования благотворительных программ в сфере детства.

В рамках исследования «Индекс детского благополучия 2023» в Рязанской области опрошено 11 615 детей из всех муниципалитетов. Это более 13,6% детей региона в возрасте от 10 до 17 лет.