Среда, 11 сентября, 2024

В Рязанской области изменились правила предоставления субсидии на оплату ЖКУ

Автор: Алексей Самохин

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Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило об изменениях в правилах предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С октября 2024 года тем, кто уже оформил субсидию, не нужно будет обращаться за её продлением по истечении 6 месяцев. Продление будет происходить автоматически, без необходимости личного посещения соответствующих органов. Это упростит процедуру получения субсидии и избавит граждан от лишних хлопот. Все необходимые сведения будут запрашиваться в порядке межведомственного взаимодействия.

Субсидия полагается тем, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 18% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. Заявителями могут быть как собственники жилых помещений, так и наниматели. Обязательными условиями являются наличие гражданства Российской Федерации, регистрация по месту жительства и отсутствие задолженности по оплате жилья.

С начала 2024 года в Рязанской области почти 18 тысяч семей получили субсидию на сумму более 137 миллионов рублей. Размер ежемесячной выплаты зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Оформить субсидию можно в МФЦ, отделе социальной защиты или на портале Госуслуг. Подробная информация доступна на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области. За консультацией можно обратиться по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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