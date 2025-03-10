В Рязанской области из-за халатности органов опеки погиб ребенок

В Путятинском районе из-за халатности органов опеки и попечительства в пожаре погиб ребенок. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокуратура установила, что родители погибшего ребенка плохо исполняли свои обязанности по воспитанию детей. Они не раз привлекались к административной и уголовной ответственности. Семью могли признать неблагополучной, однако мать не лишили родительских прав, изъятых ранее детей вернули в семью.

По факту ненадлежащего исполнения органом опеки и попечительства должностных обязанностей прокуратура возбудила уголовное дело на начальника отдела образования администрации Путятинского района. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование продолжается.