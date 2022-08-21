В Рязанской области ищут свидетелей смертельного ДТП в Шиловском районе

Автокатастрофа случилась 4 августа около 9:10 на 279-ом километре трассы М5. В ДТП погиб один человек; трое, в том числе двое детей, пострадали.

По предварительной информации пресс-службы ГИБДД по Рязанской области, 27-летний водитель Volkswagen Golf превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Mitsubishi Pajero, за рулём которого находился 40-летний водитель.

Водитель автомобиля Volkswagen скончался. Троим пассажирам внедорожника понадобилась помощь врачей — 35-летней женщине и двум детям в возрасте 13 лет и 1 года.

Свидетелей дорожного происшествия с записями видеорегистраторов просят откликнуться в группе ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте.