В Рязанской области ищут родных погибшего в годы ВОВ бойца

В Рязанской области просят откликнуться родственников гвардии майора Барсукова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Останки бойца, уроженца Рязанской области Григория Никандровича Барсукова нашли поисковики Ленинградской области, – сообщает министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской.

Неучтённое воинское захоронение периода 1941-1945 годов обнаружено вблизи посёлка Смирново (Манникала) Гончаровского сельского поселения. Там сохранились могильные таблички с именами захороненных воинов. Имя гвардии майора 27 отдельного гвардейского танкового полка прорыва Григория Никандровича Барсукова поисковики установили в ходе работы с документами Центрального архива Минобороны РФ, размещёнными в открытом доступе на сайте ОБД «Мемориал».

Военнослужащий родился в 1907 году в селе Троицкое Муравлянского района (ныне Сараевского района) Рязанской области. Барсуков был призван в 1941 году Рязанским ГВК города Рязани. Погиб 1 июля 1944 года в Ленинградской области.

Родных бойца просят обратиться в министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области по телефону +7 (4912) 29-06-45. Известно, что в период Великой Отечественной войны родственники проживали в селе Троицкое Сараевского района.