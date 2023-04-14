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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области иностранца будут судить за попытку дать взятку полицейскому

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Сасовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина 1969 года рождения. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Следователи установили, что 2 февраля 2023 года обвиняемый пытался подкупить сотрудника полиции, чтобы четырёх его соотечественников – нарушителей миграционного законодательства – не привлекли к ответственности. Иностранец предложил полицейскому 50 тысяч рублей, но тот отказался от незаконного вознаграждения, так что преступление не было доведено до конца.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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