Вторник, 10 сентября, 2024

В Рязанской области гражданин Узбекистана арестован за развращение малолетних

Автор: Алексей Самохин

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В Ряжском районе Рязанской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Рязанской области.

По данным следствия, с мая по начало сентября 2024 года гражданин Узбекистана совершал насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратные действия (ч. 2 ст. 135 УК РФ) в отношении малолетних соотечественников. Подозреваемый был задержан в результате совместной операции сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, оперативников из Московской и Рязанской областей.

Сотрудники МО МВД России «Ряжский» получили информацию о том, что 38-летний мужчина увез двух мальчиков в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. Подозреваемый скрывался на животноводческой ферме в деревне Аксенки Богородского городского округа Московской области, где и был задержан оперативниками МУ МВД России «Ногинское».

Задержанный признался, что дети являются знакомыми его семьи, и они совместно снимали жилье в городе Ряжске. В настоящее время подозреваемый передан следственным органам, проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Расследование продолжается.

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