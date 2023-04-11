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Вторник, 11 апреля, 2023
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В Рязанской области готовятся безопасно провести майские праздники

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Губернатор Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ходе заседания речь шла об антитеррористической защищенности объектов промышленности, транспорта, энергетики и социальной сферы, обеспечении безопасности граждан в ходе проведения массовых мероприятий.

По словам губернатора, в преддверии и в период майских праздников необходимо уделить особое внимание обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей.

«Обращаюсь к правоохранительным и контрольно-надзорным органам — нужно тщательным образом подойти к обследованию мест проведения мероприятий. Это торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, вокзалы и площади. Надо требовать у собственников незамедлительного устранения недостатков, если таковые будут выявлены. Правительству области, всем отраслям — оказывать все возможное содействие», — подчеркнул губернатор.

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