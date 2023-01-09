Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области две электрички в январе будут ходить по изменённому расписанию

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Image by Freepik

В январе в Рязанской области изменится расписание двух пригородных поездов, курсирующих между Рязанью и Ряжском. Причиной стал ремонт объектов энергообеспечения на перегонах Стенькино-1 — Рыбное и Кораблино — Чемодановка.

10, 12, 13, 16, 17, 19 и 20 января изменится время отправления и прибытия электропоездов №6305/6306 сообщением Ряжск-1 – Рязань-2 и обратно, – предупредили в пресс-службе Московской железной дороги.

В МЖД просят пассажиров отнестись с пониманием к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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