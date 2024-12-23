В Рязанской области досрочно перечислят детские пособия за декабрь

В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, жители Рязанской области, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат средства досрочно — в декабре 2024 года. Об этом сообщает региональное отделение СФР.

Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Не позднее 28 декабря 2024 года Отделение СФР по Рязанской области перечислит на банковские счета получателей:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;

• выплату на первого ребенка до 3 лет;

• пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;

• ежемесячную выплату из материнского капитала.

Если родители получают пособия через Почту России, доставка пособий за декабрь будет осуществляться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику за январь в феврале 2024 года.