В Рязанской области для поисков пропавшей в лесу женщины применили вертолёт

В Рязанской области заблудившуюся в лесу женщину нашли с помощью вертолёта. Подробности сообщили представители ПСО «Лиза Алерт».
Нина Игоревна заблудилась в лесу 10 октября. Заявка на поиск поступила волонтёрам около 10 часов вечера.
После этого поисковики запросили помощь малой авиации.
Обнаружить пожилую женщину с помощью вертолёта удалось только 12 октября. Он же доставил пенсионерку в больницу, так как скорая помощь не могла проехать до деревни.
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