В Рязанской области для поисков пропавшей в лесу женщины применили вертолёт

В Рязанской области заблудившуюся в лесу женщину нашли с помощью вертолёта. Подробности сообщили представители ПСО «Лиза Алерт».

Нина Игоревна заблудилась в лесу 10 октября. Заявка на поиск поступила волонтёрам около 10 часов вечера.

— В ночь едет первый экипаж. К сожалению, результата нет. Утром 11 октября пропавшая выходит на связь, и описывает уже ровно противоположное место, где она находится — снова тупик, — описывают ситуацию волонтёры.

После этого поисковики запросили помощь малой авиации.

— В регионе ещё не было поисков с применением малой авиации, и чтобы всё вышло, необходимо выполнение ряда условий. В нашем случае условия подходили для работы ВПСО «Ангел». К сожалению, в первый вылет им не удалось найти женщину, — рассказывают волонтёры.

Обнаружить пожилую женщину с помощью вертолёта удалось только 12 октября. Он же доставил пенсионерку в больницу, так как скорая помощь не могла проехать до деревни.

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