Среда, 19 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области депутаты поддержали законопроект о единовременной выплате 100 тысяч рублей мобилизованным

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В среду, 19 октября, на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали законопроект о мерах поддержки. Накануне законопроект был рассмотрен и и одобрен на заседании регионального правительства.

Документом предусматриваются следующие меры соцподдержки мобилизованных граждан:

единовременная выплата размером 100 тысяч рублей,

дополнительная социальная помощь в виде бесплатного санаторного отдыха по возвращению с места службы,

бесплатная юридическая помощь, внеочередное обслуживание в учреждениях соцзащиты населения.

По словам председателя Рязанской областной Думы, изначально подразумевалась единовременная выплата размером 50 тысяч рублей, но было принято решение её увеличить.

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