В Рязанской области бывшего сотрудника исправительного центра подозревают в коррупции

Экс-сотрудник исправительного центра (ИЦ) в Рязанской области получил от осуждённого взятку в 20 тысяч рублей. Об этом Ленте.ру сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, в прошлом году фигурант получил от осуждённого элементы акустической системы стоимостью 20 тысяч рублей. За это заключённому было разрешено выходить из учреждения в период дежурств подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по статьям о получении и даче взятки. В Следственном комитете уточнили, что преступления выявил отдел собственной безопасности УФСИН по Рязанской области.