Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области бывшего сотрудника исправительного центра подозревают в коррупции

На главнуюНовости Рязани

Экс-сотрудник исправительного центра (ИЦ) в Рязанской области получил от осуждённого взятку в 20 тысяч рублей. Об этом Ленте.ру сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, в прошлом году фигурант получил от осуждённого элементы акустической системы стоимостью 20 тысяч рублей. За это заключённому было разрешено выходить из учреждения в период дежурств подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по статьям о получении и даче взятки. В Следственном комитете уточнили, что преступления выявил отдел собственной безопасности УФСИН по Рязанской области.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации