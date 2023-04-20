В Рязанской области больше 8 тысяч постоянных доноров крови

В Рязанской области на постоянной основе участвуют в донорстве более 8 тысяч человек.

Глава регионального минздрава Александр Пшенников опубликовал поздравление с Национальным днём донора и поблагодарил тех, кто сдаёт кровь, и сотрудников Службы крови.

Александр Пшенников: «Это отзывчивые люди, которым хочется выразить искреннюю благодарность за сданную кровь, за понимание необходимости помогать людям быстрее выздоравливать, лучше себя чувствовать, вовремя проходить нужное лечение»

Национальный день донора в России ежегодно отмечается 20 апреля.

В Рязанской области работает два учреждения Службы крови, которые занимаются заготовкой донорской крови и её компонентов – это Областная станция переливания крови и отделение переливания крови при ОКБ.

В год специалисты службы готовят для экстренных ситуаций немногим более 8 тысяч литров донорской крови и более 4 литров свежезамороженной плазмы. Особенно ценна кровь редких групп.