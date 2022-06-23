В Рязанской области более 134 тысяч человек имеют право на получение набора социальных услуг

Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области напоминает, что до 1 октября 2022 года федеральным льготникам необходимо определиться с выбором формы получения набора социальных услуг (НСУ). В Рязанской области более 134 тысяч граждан могут выбрать форму предоставления набора: в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Право на получение набора социальных услуг имеют граждане, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в соответствии с федеральным законодательством.

В состав набора социальных услуг (НСУ) входят:

— бесплатное лекарственное обеспечение;

— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Набор социальных услуг предоставляется в натуральной либо в денежной форме. Законодательство предусматривает по желанию гражданина возможность замены НСУ на денежные средства полностью либо частично: можно отказаться от НСУ полностью, от одной из социальных услуг либо двух любых услуг. Граждане, которые пользуются социальными услугами в натуральном виде, получают ЕДВ за вычетом стоимости набора социальных услуг (социальной услуги), в размере 1313 рублей 44 копейки в месяц, в том числе: лекарственное обеспечение – 1 011,64 руб.; санаторно-курортное лечение – 156,5 руб.; бесплатный проезд – 145,3 руб.

Выбирать льготы или их денежный эквивалент, и тем самым менять порядок получения набора социальных услуг, федеральные льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее заявление. Удобнее всего это сделать удаленно — направить заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг. Также граждане могут обратиться лично в Пенсионный фонд и Многофункциональный центр. Тем льготникам, кто порядок не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.