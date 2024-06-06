Четверг, 6 июня, 2024

В Рязанской области 6 июня ожидаются грозы и кратковременные ливни

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

6 июня, с сохранением до конца суток, на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, в отдельных районах возможен град. При грозе ветер может усиливаться порывами до 13-18 м/с.

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Уважаемые жители Рязани! Пожалуйста, соблюдайте простые правила безопасности:

Избегайте нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.

По возможности ограничьте время пребывания на улице.

В случае отключения электричества в вечернее время держите под рукой электрический фонарь. Не используйте открытый огонь для освещения, так как это опасно и может привести к пожару.

Будьте осторожны и берегите себя!

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