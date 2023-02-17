В Рязанской области 50 молодых спортсменов отмечены стипендиями губернатора

Заместитель председателя регионального правительства Артём Никитин принял участие в церемонии вручения свидетельств о присуждении стипендий губернатора Рязанской области одарённым детям, добившимся высоких результатов в спорте.
Всего назначено 30 стипендий одаренным детям, добившимся высоких результатов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также 20 – добившимся высоких результатов по видам спорта, не включенным в эти программы.
Никитин от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова приветствовал стипендиатов.
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