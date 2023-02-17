В Рязанской области 50 молодых спортсменов отмечены стипендиями губернатора

«Кем бы вы ни стали в будущем – инженерами, врачами, учителями или остались спортсменами, я уверен, что успех каждого из вас заранее определен, потому что спорт научил вас стойкости, научил не останавливаться на достигнутом, идти вперед и развиваться», – отметил он.