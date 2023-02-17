Пятница, 17 февраля, 2023
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В Рязанской области 50 молодых спортсменов отмечены стипендиями губернатора

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Заместитель председателя регионального правительства Артём Никитин принял участие в церемонии вручения свидетельств о присуждении стипендий губернатора Рязанской области одарённым детям, добившимся высоких результатов в спорте.

Всего назначено 30 стипендий одаренным детям, добившимся высоких результатов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также 20 – добившимся высоких результатов по видам спорта, не включенным в эти программы.

Никитин от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова приветствовал стипендиатов.

«Кем бы вы ни стали в будущем – инженерами, врачами, учителями или остались спортсменами, я уверен, что успех каждого из вас заранее определен, потому что спорт научил вас стойкости, научил не останавливаться на достигнутом, идти вперед и развиваться», – отметил он.

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