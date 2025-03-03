В Рязанской области 5 марта пройдёт проверка систем оповещения

5 марта в Рязанской области пройдёт плановая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В среду в 10:40 в течение трёх минут будет звучать сирена. После этого на одну минуту планируется заменить эфирное телерадиовещание на федеральных каналах информацией о проверке. Повторное оповещение прозвучит с 14:20 до 14:23.

Если в вашем населённом пункте нет системы оповещения, вы можете получить информацию через приложение «МЧС России». Установите его на свой смартфон, выберите регион «Рязанская область» и ваше муниципальное образование.

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Жителей области просят сохранять спокойствие!