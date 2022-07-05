В Рязанской области 5 июля простились с воинами, героически погибшими на Донбассе

Церемония прощания с погибшими во время специальной военной операции на Украине состоялась в Рязанской области 5 июля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С соблюдением воинских почестей похоронили гвардии младшего сержанта Егора Сизых, снайпера стрелкового взвода в/ч 41450; гвардии рядового Алексея Андреева, стрелка-оператора парашютно-десантной роты в/ч 41450.

Похороны прошли в Рязани, Рязанском районе. Проститься с погибшими пришли представители региональной и местной власти, Рязанского военного гарнизона, ветераны, родные и близкие.

Соболезнования семьям погибших выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.