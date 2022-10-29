Суббота, 29 октября, 2022
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В Рязанской области 30 октября ожидается мокрый снег

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Фото: сайт администрации Рязани

Ночью в воскресенье, 30 октября, в Рязанской области ожидается дождь, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Метеопрогноз опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Синоптики ожидают юго-западный, с переходом на северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в регионе ожидается до 11 градусов тепла, днём погода сохранится, а к ночи резко похолодает до 0… минус 5 градусов.

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