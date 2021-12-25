В Рязанской области 25 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

В рязанских «красных зонах» 25 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Статистику на вечер 24 декабря опубликовала опергруппа региона.

Всего в медицинских учреждениях находятся 570 рязанцев с коронавирусом. Состояние 65 из них врачи оценивают как удовлетворительное, 410 — средней степени. В тяжёлом состоянии — 95 человек.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Рязанской области составляет 60 462.

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За прошедшие сутки в регионе выявили 170 новых случаев. Скончалось 7 пациентов.