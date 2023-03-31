В Рязанской области 21 управляющую компанию лишат лицензий

Количество управляющих компаний сократят в Рязанской области, 21 из них планируют не продлевать лицензии. Об этом в рамках прямого эфира сообщила начальник региональной Госжилинспекции Татьяна Тарасюк. Эфир провёл на своей площадке ЦУР.

Руководитель ведомства пояснила, что рязанцы не останутся без управляющих компаний, так как будут проведены открытые конкурсы на выбор новых организаций.

Список компаний, которые лишат лицензий, будет озвучат после проведения процедур лицензирования.