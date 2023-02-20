В Рязанской области 20 февраля проходят рейды Госавтоинспекции

В понедельник, 20 февраля, ГИБДД Рязанской области проводит рейды по выявлению нарушений ПДД при автобусной перевозке пассажиров.

Госавтоинспекция призывает водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в утомлённом или болезненном состоянии.

Также следует быть внимательными к другим участникам дорожного движения, строго следить за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техобслуживание и ремонт.

В ГИБДД также отметили важность соблюдения безопасной дистанции и разумного выбора скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях.