В Рязанской области 2 сентября запретят продажу алкоголя в розницу

Алкоголь в Рязани и области запретят продавать в магазинах не 1, а 2 сентября, сообщает сайт правительства региона.

Согласно Закону Рязанской области от 14 ноября 2011 года № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области», 2 сентября в регионе введут запрет на розничную продажу алкоголя. Это связано с тем, что 1 сентября, День знаний, выпадает на выходной день.

Ограничения не коснутся предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги общественного питания.