В Рязанской области 17 марта ожидается мокрый снег с дождём

В пятницу, 17 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Соответствующий метеопрогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

Возможно налипание мокрого снега, гололёд, что может усложнить дорожную ситуацию. При гололеде дороги покрываются ледяной коркой, которая затрудняет движение транспорта и повышает риск ДТП. Поэтому, если вы планируете выезд на транспорте в такую погоду, будьте особенно внимательны и соблюдайте скоростной режим.

Температура воздуха 17 марта будет колебаться от -2 до +6 градусов. Не забывайте о теплой обуви, перчатках и головном уборе, чтобы не замерзнуть на улице.