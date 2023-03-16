Четверг, 16 марта, 2023
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В Рязанской области 17 марта ожидается мокрый снег с дождём

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В пятницу, 17 марта, в Рязанской области ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Соответствующий метеопрогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

Возможно налипание мокрого снега, гололёд, что может усложнить дорожную ситуацию. При гололеде дороги покрываются ледяной коркой, которая затрудняет движение транспорта и повышает риск ДТП. Поэтому, если вы планируете выезд на транспорте в такую погоду, будьте особенно внимательны и соблюдайте скоростной режим.

Температура воздуха 17 марта будет колебаться от -2 до +6 градусов. Не забывайте о теплой обуви, перчатках и головном уборе, чтобы не замерзнуть на улице.

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