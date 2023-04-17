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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области 17 апреля проходит рейд Госавтоинспекции

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Изображение от Freepik

В понедельник, 17 апреля, на дорогах Рязанского региона сотрудники ГИБДД проводят комплексное мероприятие «Пешеходный переход». Об этом сообщает УМВД по региону.

Цель рейда — пресечь нарушения правил дорожного движения водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на неё для осуществления перехода.

Штраф за нарушение этого правила составляет от полутора до 2,5 тысяч рублей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть взаимовежливыми.

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