В Рязанской области 17 апреля проходит рейд Госавтоинспекции

В понедельник, 17 апреля, на дорогах Рязанского региона сотрудники ГИБДД проводят комплексное мероприятие «Пешеходный переход». Об этом сообщает УМВД по региону.

Цель рейда — пресечь нарушения правил дорожного движения водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на неё для осуществления перехода.

Штраф за нарушение этого правила составляет от полутора до 2,5 тысяч рублей.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть взаимовежливыми.