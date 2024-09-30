В рязанской налоговой объяснили, нужно ли платить за продажу урожая со своего огорода   

Ежегодно тысячи рязанцев продают излишки со своего огорода, поэтому многих горожан и сельчан интересует вопрос: в каких случаях нужно платить налог с полученных от реализации этой продукции доходов?

Как рассказали 7info в Управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) по Рязанской области, в соответствии с налоговым законодательством с доходов налогоплательщиков, получаемых от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции животноводства и растениеводства налог на доходы физических лиц, (НДФЛ) не уплачивается.

— При этом продукция животноводства может быть как в живом виде, так и в виде продуктов убоя в сыром или переработанном виде, продукция растениеводства — в натуральном и в переработанном виде, — пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками регионального фискального ведомства Алла Кондакова. — То есть без уплаты налога можно продавать, яйца, молоко, овощи и фрукты, мясо, даже в виде варенья или тушенки.

При это следует учитывать, что эти доходы освобождаются от налогообложения при одновременном соблюдении нескольких условий:

общая площадь земельного участка или участков, где производится продукция, не должна превышать 50 «соток;

ведение личного подсобного хозяйства на этих землях осуществляется без привлечения наемных работников, т.е. своими силами;

Чтобы подтвердить свое право не платить налоги, гражданин представляет подтверждающий документ о том, что продаваемая продукция произведена на собственном участке или на земле, принадлежащей членам его семьи, с указанием площади. Такой документ может выдать соответствующий орган местного самоуправления, то есть администрация муниципального образования или сельского поселения, либо правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан.

При несоблюдении перечисленных условий полученные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.