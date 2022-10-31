В рязанской мэрии назвали основную причину неработающих светильников

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о результатах объезда 26 октября неработающих светильников в городе. Основной причиной в большинстве случаев стал износ проводов.

Отремонтированы уличные фонари на улицах Энгельса, Мервинская (на въезде в посёлок), Братиславской, а также неработающая часть светильников по улицам Стройкова и Интернациональная (в районе ТЦ «Кит»).

В своём Telegram канале градоначальник отметила, что сведения о замене уличных фонарей администрация Рязани будет предоставлять каждый день. Отчёт за предыдущий день и план работ на ближайший будут размещаться в Telegram канале ГорХозяйство.

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