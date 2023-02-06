В рязанской колонии повенчали заключённого и его супругу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по региону.

Таинство состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который располагается в ИК-2. Заключённый и его жена решили обвенчаться спустя 13 лет брака. Венчание для них — это обдуманный и давно желанный шаг. Несмотря на то, что отбывать наказание осужденному остается чуть более полугода, супруги не стали ждать и обвенчались в колонии.

Повенчал пару заместитель председателя епархиального отдела по связям с УФСИН протоиерей Георгий Марков. Он рассказал, что подготовка к обряду и правила венчания в колонии ничем не отличаются от обычного. Супруги исповедовались и причастились. Священнослужитель провел с ними предварительную беседу о смысле церковного таинства.

Отметим, что За последние 5 лет в учреждениях Управления ФСИН России по Рязанской области было проведено три церемонии венчания.