В рязанской колонии открыт цех по производству пластиковых окон

Производство запустили совместно с группой компаний «Зелёный Сад» в ИК-2 УФСИН по Рязанской области. Пластиковые рамы будут производиться по полному производственному циклу.

В колонии, таким образом, созданы рабочие места. Осуждённые привлекаются к оплачиваемому труду, что позволит им возмещать расходы бюджета на их содержание и ущерб потерпевшим.

На открытии цеха присутствовал директор по общим вопросам группы компаний «Зелёный Сад» Андрей Оришкевич.

технологическое оборудование было закуплено группой компаний «Зеленый Сад» и передано в безвозмездное пользование исправительному учреждению.

технологическое оборудование было закуплено группой компаний «Зеленый Сад» и передано в безвозмездное пользование исправительному учреждению.

В одну рабочую смену цех сможет производить около 30 оконных пластиковых рам.