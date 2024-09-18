В Рязанской городской Думе подвели итоги летней оздоровительной кампании

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской гордумы депутаты обсудили итоги летней оздоровительной кампании.

Как было сказано, в период летних каникул на базе 64 школ было организовано 65 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 3245 учащихся. В загородных оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» — структурных подразделениях городского Дворца детского творчества — отдохнули и оздоровились 1555 детей.

В рамках подготовки к началу летнего сезона были проведены работы по ремонту лагеря «Сказка» за счет средств областного и городского бюджетов на общую сумму 16,6 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту двух дач, хозблока, навеса эстрады, благоустройству территории. Приобретено оборудование, мебель, мягкий инвентарь.

Выполнены работы по капремонту медицинского блока лагеря «Смена» на общую сумму 9,6 млн. рублей, а также работы по благоустройству территории и оснащению оборудованием лагеря на сумму 4 млн. рублей.