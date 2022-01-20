В Рязанской гордуме изменится состав комитетов

После досрочного сложения полномочий депутата Инны Орешиной, состав комитетов Рязанской гордумы претерпит изменения. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Напомним, Орешина получила условный срок за присвоение денег, выделяемых на оплату работы помощников депутатов. После этого она покинула состав гордумы.

В комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике будут работать 10 депутатов вместо 11, в комитете по бюджету и налоговой политике — 11 вместо 12.

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Кроме того, на основании личного заявления депутат Владимир Бочаров перестанет быть заместителем председателя комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности и останется работать в комитете рядовым депутатом.

Все предложенные изменения одобрены комитетом по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике, окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.