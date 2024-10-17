В Рязанской филармонии завершается ремонт

Ремонт Рязанской филармонии находится на заключительной стадии. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

К ремонту по поручению губернатора Павла Малкова приступили в начале осени. Никитин отметил, что работы выполнялись таким образом, чтобы не нарушать репертуарный план филармонии.

На сегодняшний день в концертном зале отремонтировали кровлю, привели в порядок действующее штанкетное хозяйство. На сцене смонтировали установки автоматических подъемных механизмов, подготовили проводку для новой системы акустики. Все сценическое пространство получило новое цветовое решение.

К началу ноября на фасаде здания установят светодиодные экраны-афиши. Аналогичные, но уже передвижные светодиодные конструкции планируют приобрести и использовать в зале камерной музыки для расширения возможностей технического сопровождения постановок.

Концертный сезон в обновленном здании стартует в двадцатых числах октября. Об этом 7info рассказала директор филармонии Елена Шаповская. Одним из первых ярких мероприятий станет спектакль «Исповедь хулигана» с Сергеем Безруковым в главной роли. Его покажут 22 и 23 октября.

В спектакле Сергей Безруков, который сыграет роль поэта, исполнит песни на стихи Есенина и сами стихи. За два часа перед зрителями пронесётся вся жизнь Есенина: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь Поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину.

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