В рязанской детской поликлинике №7 появился современный кольпоскоп

В городскую детскую поликлинику №7 поступило новое медицинское оборудование. Современный кольпоскоп экспертного класса используют для ранней профилактики гинекологических заболеваний у подростков.
Новое оборудование позволило расширить возможности ранней диагностики заболеваний шейки матки у подростков, – отмечается на сайте минздрава Рязанской области.
Кольпоскоп – это медицинский бинокулярный микроскоп на регулируемом штативе с осветительным устройством. Он многократно увеличивает визуализацию слизистой оболочки и клеточного состава. Такое обследование даёт возможность вовремя диагностировать и определять тактику ведения пациентов.
Осмотр проводится при добровольном согласии пациентов или их родителей.
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