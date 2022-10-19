В рязанской детской поликлинике №7 появился современный кольпоскоп

В городскую детскую поликлинику №7 поступило новое медицинское оборудование. Современный кольпоскоп экспертного класса используют для ранней профилактики гинекологических заболеваний у подростков.

Новое оборудование позволило расширить возможности ранней диагностики заболеваний шейки матки у подростков, – отмечается на сайте минздрава Рязанской области.

Кольпоскоп – это медицинский бинокулярный микроскоп на регулируемом штативе с осветительным устройством. Он многократно увеличивает визуализацию слизистой оболочки и клеточного состава. Такое обследование даёт возможность вовремя диагностировать и определять тактику ведения пациентов.

Осмотр проводится при добровольном согласии пациентов или их родителей.

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