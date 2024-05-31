В рязанской части поймы Оки обнаружили дикий тюльпан Биберштейна

Рязанские учёные обнаружили подтверждение того, что в Рязани растёт редкий дикий тюльпан Биберштейна (лат. Túlipa biebersteiniána). Информация опубликована в группе Института иностранных языков РГУ.

Цветок обнаружили в рязанской части поймы реки Оки. В Московской области он растет только в окрестностях Приокско-террасного заповедника.

Разрозненные вести о диком тюльпане с жёлтыми цветами без точных координат ранее поступали учёным от любителей природы, рыбаков и специалистов (учителей биологии и географии, лесников). Важную роль сыграли сведения от Андрея Воронина, Андрея Володина и от Натальи Натальской. По их наводкам в ходе экспедиций последних лет ученые РГУ обнаружили редкость и нанесли на карту места её произрастания. Алексей Водорезов отыскал популяцию тюльпана в 350 цветущих растений на правобережье Вожи, а Елена Бирюкова буквально на днях — в федякинской пойме Оки.