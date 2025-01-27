В рязанской больнице не обеспечили лекарствами пациента с инвалидностью

Главврачу рязанской больницы внесли представление за необеспечение лекарствами пациента с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В рязанском медучреждении не выписали рецепт на лекарства инвалиду 57 лет, который стоит на диспансерном учёте. Также не рассматривался вопрос о нуждаемости пациента в медикаментах.

После прокурорского вмешательства в больнице провели врачебную комиссию. Потребность пациента в лекарстве подтвердилась. Рецепты на медикаменты выписаны.