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Фото: t.me/prokrzn
Происшествия

В рязанской больнице не обеспечили лекарствами пациента с инвалидностью

Анастасия Мериакри

Главврачу рязанской больницы внесли представление за необеспечение лекарствами пациента с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В рязанском медучреждении не выписали рецепт на лекарства инвалиду 57 лет, который стоит на диспансерном учёте. Также не рассматривался вопрос о нуждаемости пациента в медикаментах.

После прокурорского вмешательства в больнице провели врачебную комиссию. Потребность пациента в лекарстве подтвердилась. Рецепты на медикаменты выписаны.

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