В рязанской библиотеке пройдёт памятное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине начала блокады Ленинграда

8 сентября в 11.00 в Горьковском зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького состоится памятное мероприятие «Была одна судьба на всех», посвящённое 81-й годовщине начала блокады Ленинграда.

Сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину и её Вооружённые Силы, за наш народ и героические страницы истории России на примере ратного, трудового и человеческого подвига защитников и населения Ленинграда — вот цели, которые ставят перед собой организаторы встречи в библиотеке ветеранов Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и молодёжи.

В ходе встречи будет представлена документально-литературная программа, подготовленная сотрудниками библиотеки. Она основана на воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда, фрагментах из документальных и художественных фильмов о страшных днях блокады.

Завершением встречи станет небольшой концерт.