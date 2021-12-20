В рязанской библиотеке имени Есенина прошла читка пьесы рязанского автора

19 декабря в центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина прошла читка пьесы «Екатерина Барятинская». Ее автор — известный в Рязани архитектор Виктор Хохлов. Неожиданный дар открыл в себе художник. Екатерина Барятинская — образ вымышленный, но многое из истории того времени сохранено. Это пьеса о придворной жизни XVII века. Виктор Васильевич хорошо знает эпоху нарышкинского барокко, и эта тема сподвигла его на написание пьесы.

Читали ее в стенах библиотеки Евгения Кузнецова, которая руководит театром «Паяц» при ЦГБ имени С.А. Есенина и Василий Фролов — сотрудник библиотеки, также выпускник института культуры, факультета режиссуры. А еще великолепная Элла Хрусталева пела свои песни на стихи Цветаевой, Ахматовой и современной поэтессы Милы Ильиной. Мелодичная музыка композитора Эллы Хрусталевой, ее романтичное исполнение своих композиций очень украсило читку пьесы Виктора Хохлова.

Все проходило в зале Полонского, где уютная, камерная обстановка в стиле XIX века богатила перфоманс. А дальше было обсуждение со зрителями, так как пьесу надо вначале обкатать на публике: прослушать текст, представить себе декорации и возможных актеров и тд. А возможно, что она так и останется только на бумаге или будет издана отдельной книгой. Автор еще не решил. Но сотрудники библиотеки и зрители остались в восторге от прочтения Евгении Кузнецовой и Василия Фролова своей версии этой истории. Они играли этот маленький спектакль по своим внутренним театральным задачам. Спасибо театру «Переход» за предоставленный женский исторический костюм, который висел на манекене и добавлял сценической атмосферы.

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Жанр читки пьес сейчас очень популярен, и библиотека продолжит приглашать современных авторов, а также обязательно обратится к любимой классике.