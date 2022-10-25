Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В рязанской астрономической обсерватории организуют пункт наблюдения за солнечным затмением

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Источник: RZNASTRO | Астрономия | Рязань ВКонтакте

Астрономическая обсерватория Рязанского университета 25 октября организует наблюдение для горожан при условии отсутствия облачности. Об этом сообщается в группе Меридиан 39. Астрономия в Рязани ВКонтакте.

Попасть в обсерваторию можно будет в 13 часов. Затем каждые 20 минут сотрудники будут запускать группу в обсерваторию, показывать затмение, отводить группу обратно и набирать следующую.

Время заходов: 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40.

Гостей будут встречать в фойе корпуса РГУ напротив «Ростелекома», адрес: ул. Свободы, 38.

По договорённости с сотрудниками обсерватории можно остаться подольше.

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