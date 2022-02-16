В рязанских школах продлили дистанционное обучение

Срок дистанционного обучения для учеников 5-8 классов рязанских школ продлили до 20 февраля. Распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

До этого же дня продлевается дистанционка в учреждениях дополнительного образования детей. Ранее был установлен срок — 17 февраля.

Ещё одно нововведение — с 21 февраля посещать торговые центры, заведения общепита, культурные мероприятия рязанцы смогут с помощью QR-кода о наличии противопоказания для вакцинации или о наличии антител к коронавирусу. Коды можно получить на портале Госуслуг.