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Среда, 16 февраля, 2022

В рязанских школах продлили дистанционное обучение

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В рязанских школах продлили дистанционное обучение

7info

Срок дистанционного обучения для учеников 5-8 классов рязанских школ продлили до 20 февраля. Распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

До этого же дня продлевается дистанционка в учреждениях дополнительного образования детей. Ранее был установлен срок — 17 февраля.

Ещё одно нововведение — с 21 февраля посещать торговые центры, заведения общепита, культурные мероприятия рязанцы смогут с помощью QR-кода о наличии противопоказания для вакцинации или о наличии антител к коронавирусу. Коды можно получить на портале Госуслуг.

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