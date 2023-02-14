Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В рязанских МФЦ можно получить бесплатную помощь адвокатов

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Изображение от tonodiaz на Freepik

В центрах «Мои Документы» Рязани оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам. Приём идёт в рамках соглашения о взаимодействии между МФЦ Рязанской области, Адвокатской палатой и минтруда региона.

Адвокаты принимают граждан в территориальных отделах МФЦ Рязани:

Территориальный отдел по Советскому району (ул. Почтовая, д. 61),

Территориальный отдел по Московскому району (ул. Крупской, д. 14 к2),

Территориальный отдел по Железнодорожному району (ул. Каширина, д. 1),

Территориальный отдел по Октябрьскому району (ул. Новосёлов, д. 33 к2).

Время приёма: вторник и четверг с 12 до 15 часов.

Записаться на приём можно на сайте моидокументы62.рф в разделе «Онлайн запись в МФЦ».

Информация по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный) и 7 (4912) 55-50-55.

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