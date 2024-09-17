Вторник, 17 сентября, 2024

В Рязанкой области на продажу выставили ферму по выращиванию грибов за 600 миллионов рублей

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.avito.ru/

На Avito появилось объявление о продаже фермы по выращиванию грибов. Она находится в деревне Рожок Рязанского района. Стоимость фермы составляет 600 миллионов рублей.

Площадь здания составляет 8 422 квадратных метра, а участок — 4,2 Га. Ферму продают c необходимым технологическим оборудованием. Отмечается, что на ферму возможно производить до 230 тонн шампиньонов в месяц.

Продавец отмечает, что на ферму есть вода, отопление, электричество, сигнализация и система видеонаблюдения. Есть на ферме и работники. Штат укомплектован нa 50%.

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