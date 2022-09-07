Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани женщина разбила голову, упав на выходе из автобуса

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Источник: РЗН.Инфо

В Дашково-Песочне женщина упала и ударилась головой, выходя из автобуса. Об этом РЗН.Инфо сообщила очевидец.

Инцидент произошёл 6 сентября на улице Новосёлов. Пострадавшая потеряла сознание.

«Очень долго ждала скорую», — отметила очевидец.

В управлении МВД по региону РЗН.Инфо пояснили, что, по предварительным данным, падение женщины не связано с общественным транспортом: рязанка упала из-за плохого самочувствия.

Сотрудники отдела МВД по Октябрьскому району Рязани проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, – рассказали в ведомстве.

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