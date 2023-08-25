В Рязани завершился фестиваль КВН «Поющий Косопуз 2023»

В Рязани стартовали торжества, посвящённые празднованию Дня Города. Одним из первых мероприятий стал музыкальный кубок губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023», большой музыкальный фестиваль 25 августа состоялся на площадке Зелёного театра ЦПКиО.

В этот вечер поднимали настроение гостям 19 команд КВН. География участников в этом году более чем широкая — от Санкт-Петербурга до ростовского города Шахты. Команды боролись за статуэтки «косопузов» и денежные гранты, использовать которые можно на поездку на международный фестиваль КВН в Сочи.

Хэдлайнером фестиваля стала команда КВН из Беларуси, чемпионы Высшей лиги сезона 2022 года «Доктор Хаус». КВНщики зарядили гостей фестиваля позитивными эмоциями и музыкальным настроением.

В ближайшее время 7info опубликует результаты музыкального кубка, большой репортаж, а также много фото и видео. Следите за новостями!