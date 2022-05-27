В Рязани завершилось обучение волонтеров по программе «Имею право знать»

Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» подвел итоги обучения участников клубного формирования «Школа профилактического волонтера «Имею право знать», которое представляет собой комплексный курс обучения школьников навыкам волонтерской профилактической работы.

В реализации программы принимали участие специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской области, Центрального банка РФ по Рязанской области, управления Роскомнадзора по Рязанской области, вожатые Центра «Мой Выбор».

По итогам обучения в 2021-2022 учебном году сертификаты о прохождении курса волонтерской профилактической работы получили 25 учащихся школ №№30, 39, 64, 69, интерната.

Ребята, прошедшие обучение, присоединятся к волонтерам Центра «Мой выбор» и будут принимать участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа, экстремизма.