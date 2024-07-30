Вторник, 30 июля, 2024

В Рязани завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека

Автор: Кристина Аманн

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Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника рязанского предприятия, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла в августе прошлого года. Обвиняемый отвечал за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Следствие установило, что он не принял меры по надлежащему обозначению места частичного демонтажа настила на втором этаже производственного здания предприятия. В результате работник подрядной организации, прибывший для ремонта и обслуживания оборудования предприятия, упал через отсутствующую часть настила с высоты более 4 метров. Он погиб на месте от полученных травм.

Теперь уголовное дело передали в суд.

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