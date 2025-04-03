В Рязани заработала виртуальная транспортная карта, сообщает телеграм-канал городской администрации.

— Теперь проезд в рязанском общественном транспорте можно оплачивать телефоном! — говорится в сообщении.

Плюсы:

— Не нужен кошелек — всё в смартфоне.

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— Пополнение за секунды через СБП.

— Работает без интернета.

— 100% безопасность с технологией HCE.

Как получить карту?

Скачайте приложение ЕЦК\УмКА Рязанской области.

Выпусти ВТК за 100₽/год.

Оплачивайте проезд одним касанием!

Можно выпустить несколько карт — для разных тарифов.

Важно: Карта привязана к телефону, но её легко перенести при смене устройства. Не является банковской картой, не может использоваться для получения льгот и работает только в телефоне.