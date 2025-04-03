В Рязани заработала виртуальная транспортная карта, сообщает телеграм-канал городской администрации.
Плюсы:
— Не нужен кошелек — всё в смартфоне.
— Пополнение за секунды через СБП.
— Работает без интернета.
— 100% безопасность с технологией HCE.
Как получить карту?
Скачайте приложение ЕЦК\УмКА Рязанской области.
Выпусти ВТК за 100₽/год.
Оплачивайте проезд одним касанием!
Можно выпустить несколько карт — для разных тарифов.
Важно: Карта привязана к телефону, но её легко перенести при смене устройства. Не является банковской картой, не может использоваться для получения льгот и работает только в телефоне.